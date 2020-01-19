سطو مسلح على بنك في بيت لحم بالضفة الغربية (فيديو)

نفذ مجهولون، اليوم الأحد، جريمة سطو مسلح على بنك في منطقة ”دار صلاح“ شرق بيت لحم، وسلبوا مبلغا من المال، حسب ما أفادت به المصادر الأمنية الفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية إن 3 مسلحين مجهولين، استهدفوا بعملية سطو مسلح فرع ”البنك الإسلامي الفلسطيني“ في منطقة ”دار صلاح“ شرق بيت لحم.

من جهته، قال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق، وشرعت بملاحقة الفاعلين، وذلك بعد فرارهم من منطقة الحادثة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية السطو المسلح، والتي ظهر فيها 3 أشخاص يقتحمون فرع البنك مددجين بالسلاح الرشاش، الذي لا يعرف إن كان حقيقيا أو مجرد أداة مساعدة للتمويه.