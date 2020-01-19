الجزائر.. 12 قتيلا و46 جريحا في تصادم حافلتين (فيديو وصور)

خلف حادث سير مروع، وقع بولاية الوادي جنوبي الجزائر، اليوم الأحد، 12 قتيلا و46 جريحا إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين، تشتغلان على محاور 4 محافظات كبرى.

الجزائر.. 12 قتيلا و37 مصابا في حادث تصادم حافلتتين بمنطقة اسطيل ولاية الوادي الجزائر.. 12 قتيلا و37 مصابا في حادث تصادم حافلتتين بمنطقة اسطيل ولاية الوادي تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ١٩ يناير ٢٠٢٠

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن الحادث وقع، صباح اليوم الأحد، عند بلدة سطيل، وتراوحت أعمار الضحايا بين 19 و73 عاما.

وكانت السلطات أعلنت في إحصائية سابقة، عن وفاة 10 جزائريين وإصابة 37 آخرين، بينما ارتفع عدد الضحايا في وقت لاحق.

وفتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا موسعا، لكشف أسباب الحادث المميت، فيما جرى تداول أن السرعة المفرطة فجرا في ظل تبلل الطريق، هي سبب وقوع ما وُصف بالمجزرة المرورية.