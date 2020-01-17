”الخطوط السعودية“ ترد على واقعة المواطن السوداني

قالت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، إن الإجراءات التي تتخذها بتفتيش الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية وتتبعها في كثير من رحلاتها.

جاء ذلك ردًا على واقعة المواطن السوداني، الذي رفض تفتيشه قبل صعوده الطائرة في مطار الخرطوم، وفقًا لصحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قبل يومين لراكب سوداني، وهو يحتد في النقاش مع أحد أفراد طاقم الخطوط السعودية.

وبرر السوداني رفضه الخضوع لتفتيش من قبل الطاقم السعودي، بأن الطائرة متواجدة على الأراضي السودانية، وأن السلطة والتفتيش بيد الطاقم السوداني لا السعودي، زاعمًا أنه ”زار 26 دولة حول العالم، ولم يصادف سلطة أخرى غير المخولة في بلدها بإجراءات التفتيش“.

وبعدما تمسك الراكب بموقفه، وإثارته ضجة عند باب الطائرة، اضطر أمن المطار لإنزاله وإخراجه.