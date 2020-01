”الخطوط السعودية“ ترد على واقعة المواطن السوداني

View this post on Instagram

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو، لمواطن سوداني يرفض الخضوع لتفتيش طاقم الطائرة قبل الصعود لطائرة الخطوط الجوية السعودية في مطار #الخرطوم. وبرر المسافر السوداني رفضه أن الطائرة متواجدة في الأراضي السودانية، أي أن السلطة والتفتيش بيد الطاقم السوداني لا السعودي، حيث قال:" إن الطائرة في الخرطوم وأن سلطة التفتيش تكون لمطار الخرطوم فقط." . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #السودان #الخرطوم #السعودية #الرياض #جدة #ترند #سفر #sudan #video #trend #news #saudi