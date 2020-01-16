مصرع 6 أشخاص في حادث سير بالإمارات (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون؛ جراء حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، صباح اليوم الخميس.

وكشفت شرطة أبوظبي عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنها ”تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروري بين شاحنة وحافلة على شارع شاطئ الراحة باتجاه الخارج“.

وتبين لدى وصول الشرطة وفاة 6 أشخاص، وجرى نقل 19 شخصا آخرين، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبليغة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت الشرطة، في مقطع فيديو لكاميرات المراقبة سبب الحادث؛ الذي يرجع إلى السرعة الزائدة، وعدم مراعاة سائق الحافلة ”السرفيس“ ظروف الطريق.