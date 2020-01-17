مصر.. وفاة طبيبة جديدة كانت ضمن ضحايا ”حادث المنيا“

توفيت طبيبة مصرية، الجمعة، داخل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، ليرتفع رصيد الحالات المتوفاة إلى 5 حالات، في الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ“حادث طبيبات المنيا“.

وأعلنت نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، وفاة الطبيبة نورا كمال داخل المستشفى بعد أن ظلت في حالة صحية حرجة عقب الحادث، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وكسر بالحوض والفخذ الأيسر، وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن معهد ناصر.

بذلك وصل عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات، بينهم 3 طبيبات، وإصابة 16 آخرين، إثر سفرهم من محافظة المنيا بصعيد مصر للقاهرة، لحضور تدريب إلزامي في وزارة الصحة بالقاهرة لمدة يوم واحد.

وقد شهدت الأوساط السياسية والشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب الحادث، والهجوم على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، نظراً لعدم وجود ضرورة ملحة لسفر الضحايا لحضور تدريب لمدة يوم واحد في ظل الظروف الجوية السيئة، وعدم مراعاة ذلك وتهديد الضحايا بالعقاب حال تقاعسهم عن الحضور.

وتقدم 5 أعضاء في البرلمان المصري بطلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا، وسط تصاعد حدة الغضب تجاه ما حدث.