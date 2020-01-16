انتحار مراهق مصري بسبب الامتحانات

أقدم طفل مصري على الانتحار بطلقة نارية في الرأس، بعدما فشل في حل امتحان بالمرحلة الإعدادية في محافظة قنا بصعيد مصر.

كانت البداية بتلقي مدير أمن قنا إخطارا بمصرع أحمد عبدالناصر أحمد، 15 عاما، طالب مقيم بقرية ”زليتم“، متأثرا بطلق ناري في الرأس.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين أنه أطلق النار على نفسه خشية الرسوب فى الامتحان لأنه لم يجب بشكل جيد فقرر أن يتخلص من حياته نهائيا.

وقال والده وعمه في التحقيقات إنهما سمعا صوت الرصاص فتوجها لمصدره فوجدا نجلهما غارقا في دمائه وبيده ”سلاح روسي“، فأبلغا أجهزة الأمن.

وأكدا أنه كان يعاني من أزمة نفسية بعد فشله فى حل امتحانات الصف الثاني الإعدادي فتخلص من حياته خوفا من الرسوب.

وعادة ما تشهد مصر زيادة في معدل الانتحار بموسم الامتحانات، بسبب الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها الطلاب وتجعلهم ينهون حياتهم بطرق مختلفة، إما بطلقة نارية أو شرب السم أو كميات مضاعفة من الأدوية.