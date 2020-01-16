الكويت .. شجار بـ“صينية وعصي“ في سوق المباركية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت مشاجرة عنيفة اندلعت بين أشخاص عدة في سوق المباركية.

واندلع شجار بين أشخاص (لم تعرف هويتهم أو عددهم) أمام أحد المقاهي في السوق، حيث ظهر شخص وقد اندفع بين المتواجدين وهو يحمل عصا وجذب شابا بعنف واعتدى عليه، فيما ظهر آخرون وهم متسلحون بالعصي أيضا، وضربوا بعضهم البعض، فيما استخدم أحدهم ”صينية“.

وأكدت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أنها ضبطت المتورطين في الشجار، وذكرت في بيان لها أن ”بلاغا وردها عن وجود مشاجرة بأحد المطاعم في سوق المباركية، وتوجه رجال الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وتمت إحالة أطراف المشاجرة إلى جهة الاختصاص“.

الإعلام الأمني:

ضبط اطراف المشاجرة بسوق المباركية pic.twitter.com/ODDalSuPqU — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 16, 2020

وفي التفاصيل، قال الصحافي واللواء المتقاعد حمد السريع عبر حسابه في ”تويتر“، إن ”المشاجرة اندلعت، السبت الماضي، في السوق بين شخص بدون مع عمال مطعم، ولم تكن هناك إصابات بعد أن تدخل رجال الأمن في السوق“، مضيفا أن ”مالك المطعم لم يرغب بتسجيل قضية، فيما تبين أن البدون مطلوب للتنفيذ، وتم تحويله لجهات الاختصاص“.