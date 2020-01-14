 مصرع إمام سعودي وأسرته بحادث سير مروع – إرم نيوز‬‎

مصرع إمام سعودي وأسرته بحادث سير مروع

مصرع إمام سعودي وأسرته بحادث سير مروع

المصدر: فريق التحرير

لقي المعلم عبدالله إبراهيم الفاضلي البلوي إمام مسجد ”محمد بن المنكدر“ في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، مصرعه وزوجته واثنتان من بناته إثر حادث سير، يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الإمام البلوي كان عائدا وزوجته وابنتاه من أداء شعائر العمرة، حين وقع الحادث المروع.

وكان الإمام الذي يكنى بـ ”أبو أسامة“ وزوجته يعملان كمعلمين في تحفيظ القرآن، حيث كان الفاضلي معلما في ثانوية البدر، كما عمل إماما لمسجد محمد بن المنكدر مدة 30 عاما.

ونعى ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ الإمام، مستذكرين فضائله وداعين له بالرحمة، من خلال تدشين وسم ”#وفاه_عبدالله_ابراهيم_الفاضلي_البلوي“.

بدوره، نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، تعازي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله البلوي، خلال زيارته لوالده وأشقائه لتقديم العزاء.

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