مصرع إمام سعودي وأسرته بحادث سير مروع

لقي المعلم عبدالله إبراهيم الفاضلي البلوي إمام مسجد ”محمد بن المنكدر“ في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، مصرعه وزوجته واثنتان من بناته إثر حادث سير، يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الإمام البلوي كان عائدا وزوجته وابنتاه من أداء شعائر العمرة، حين وقع الحادث المروع.

#وفاه_عبدالله_ابراهيم_الفاضلي_البلوي إمام مسجد محمد بن المنكدر بـ #تبوك والمعلم في ثانوية بدر هو وزوجته المعلمة في تحفيظ القرآن و ابنتيه ، في حادث مروري أثناء عودتهم من العمرة .

اللهم أغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم . pic.twitter.com/QnjFZW5BT0 — هيا الشعيل (@HAYA_ALSHAIL) January 12, 2020

وكان الإمام الذي يكنى بـ ”أبو أسامة“ وزوجته يعملان كمعلمين في تحفيظ القرآن، حيث كان الفاضلي معلما في ثانوية البدر، كما عمل إماما لمسجد محمد بن المنكدر مدة 30 عاما.

ونعى ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“ الإمام، مستذكرين فضائله وداعين له بالرحمة، من خلال تدشين وسم ” # وفاه_عبدالله_ابراهيم_الفاضلي_البلوي“.

#وفاه_عبدالله_ابراهيم_الفاضلي_البلوي

اللهم انهم كانوا ضيوفك في بيتك يرجون رحمتك وهم الان تحت رحمتك فأكرم نُزلهم وتقبلهم وعوضهم خيرا وأجمعهم في الفردوس الاعلى من الجنه. — أ/ خالد ال جربوع (@khaleds1433) January 13, 2020

بدوره، نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، تعازي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله البلوي، خلال زيارته لوالده وأشقائه لتقديم العزاء.