مصرع 5 مصريين بانهيار عقار في الإسكندرية (صور)‎

لقي 5 مواطنين مصريين مصرعهم وأصيب آخر، يوم الاثنين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية بشمال البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة، لتلقي قسم شرطة العطارين، بلاغا يفيد بانهيار عقار بأحد الشوارع في المنطقة على أحد المقاهي، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم رفع 5 جثث من موقع الحادث، ونقلهم إلى مشرحة الإسعاف.

وتبين أن أسماء الضحايا هم مصطفى أحمد يحي 64 عامًا، وحسن عبد العزيز السيد، 69 عاما، وعلي محمد علي أحمد، 51 عاما، سائق، وحسن حسين محمد بهنساوي، 57 عاما، صاحب محل أدوات كهربائية، وبخيت أحمد علام عبد الله، 60 عاما، عامل.

فيما أسفر الحادث عن إصابة محمد الكومي محمد بدر 54 عاما، مقيم في محافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن العقار مكون من 3 طوابق بناء قديم، وصادر به قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.