الكويت.. العثور على جثة وافد داخل استراحة في الفروانية

عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، يوم الأحد، على جثة وافد هندي ملقاة في استراحة درج بعمارة في منطقة الفروانية، وسط شبهة جنائية وراء وفاته.

وذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن رجال الأمن عثروا على الجثة بعد توجههم إلى المكان بناءً على بلاغ، حيث تم رفع الجثة وإبلاغ النيابة العامة لوجود شبهة جنائية أو انتحار بعد أن لاحظوا وجود آثار حبل حول رقبة الجثة.

وتبين بعد الاستعلام عن بيانات الجثة أنها تعود لوافد هندي الجنسية دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة تشكل نسبة الوافدين منهم أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتعتبر الجالية الهندية هي الأكبر في أعداد الوافدين المقيمين في البلد الخليجي.