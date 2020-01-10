غرق منازل في غزة بسبب الأمطار الغزيرة

غرقت عشرات المنازل في قطاع غزة، بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت ليلة أمس الخميس، وفجر اليوم الجمعة.

وفي منطقتي جباليا (شمال القطاع)، و“الصفطاوي“، شمال مدينة غزة، وتعرضت عشرات المنازل للغرق، جراء الأمطار الغزيرة.

وقال حسام البزم، (من منطقة الصفطاوي)، إن شدة الأمطار، تسببت بغرق نحو 12 منزلا، موضحا أن شدة الأمطار أدت إلى طفح مياه الصرف الصحي داخل المنازل.

وذكر أن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض العائلات بسبب غرقها بالمياه.

من جانبه، قال مدير إدارة العمليات في جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، المقدم رائد الدهشان، إن طواقم الدفاع المدني، قامت بإخلاء بعض السكان بوساطة قوارب صغيرة، في وسط مخيم جباليا.

وأضاف أن منطقة محدودة، وسط المخيم تعرضت لتجمع كبير لمياه الأمطار، وذلك بفعل ارتفاع منسوب بركة لتجميع المياه موجودة في المنطقة.

ولفت إلى أن الطواقم قامت بشفط مياه الأمطار المتجمعة من محيط ”البركة“ وعدد من المنازل في محيطها، مؤكدا أن الأوضاع بشكل عام ”اعتيادية ومسيطر عليها“.

ويضرب منخفض عميق المنطقة، منذ عدة أيام؛ وتسبب في حدوث سيول وغرق للمنازل في العديد من المناطق؛ ويتوقع أن ينحسر مع ساعات مساء اليوم وصباح يوم غد السبت.