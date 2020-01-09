شرطة الفجيرة: إحراق طفل إماراتي على يد 3 عمال ”غير صحيح“

نفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، رواية صحفية نشرتها إحدى الصحف المحلية، يوم أمس الأربعاء، تفيد بإحراق 3 عمال لطفل مواطن.

وقالت شرطة الفجيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تنفي القيادة العامة لشرطة الفجيرة تفاصيل الرواية التي نشرتها إحدى الصحف المحلية يوم أمس، بشأن قيام 3 عمال بإحراق طفل مواطن في منطقة البدية بإمارة الفجيرة“.

تنفي القيادة العامة لشرطة الفجيرة تفاصيل الرواية التي نشرتها إحدى الصحف المحلية يوم أمس بشأن قيام 3 عمال بإحراق طفل مواطن في منطقة البدية بإمارة الفجيرة. للتفاصيل:https://t.co/PbelqHPMKx#رواية_لا_تطابق_الواقع#شرطة_الفجيرة pic.twitter.com/S2U7pUeKK6 — شرطة الفجيرة (@FujPoliceGHQ) January 9, 2020

ونقل حساب ”شبكة عميد الإمارات“ الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ ذات النفي عن شرطة الفجيرة، لكنه قال إن الأخيرة أفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطفل تعرض للحريق في بعض الأجزاء من جسمه في أحد مواقع الإنشاء، التي كانت خالية من العمال وقت الواقعة، فيما لا تزال القضية رهن التحقيق.