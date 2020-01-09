43 قتيلا ومصابا بحادث سير مروع في إيران (فيديو وصور)

لقي 20 شخصا مصرعهم فيما أصيب 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم من العاصمة طهران إلى مدينة كنبد التابعة لمقاطعة مازاندران شمال إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، اليوم الخميس، عن مصادر طبية قولها إن ”20 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 23 آخرون جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم من العاصمة طهران إلى مدينة كنبد التابعة لمقاطعة مازندران“.

وأضافت المصادر أن ”حافلة الركاب تحطمت نتيجة عطل فني“. ولم يصدر أي تعقيب رسمي حول الحادثة.

وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق، وتشاد، وليبيا، وإريتريا، حيث قالت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب/ أغسطس من العام 2017، إن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا. وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.