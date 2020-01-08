الشرطة الأمريكية تعتقل شابة حاولت خنق طالبة جامعية سعودية محجبة (صورة)

أوقفت الشرطة الأمريكية، شابة في ولاية أوريغون الأمريكية، بعد أن تورطت بالاعتداء على طالبة جامعية سعودية محجبة، وحاولت خنقها بحجابها، في حادثة يُعتقد أنها ترتبط بظاهرة ”الإسلاموفوبيا“ أو الخوف من المسلمين ومعاداتهم.

وكانت الشابة الأمريكية ياسمين رينيه كامبل (23 عاماً) قد هاجمت الطالبة السعودية التي تكبرها بعام واحد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تنجو منها الضحية وتبلغ الشرطة.

ووقع الاعتداء في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن المتهمة الأمريكية في الحادثة، تهرّبت طوال الفترة الماضية من حضور جلسات المحاكمة، وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين من إلقاء القبض عليها.

وتقبع الشابة كامبل حالياً في سجن مقاطعة مولتنوماه، حيث سيتم التحقيق معها حول عدة تهم تتعلق بالتخويف والمضايقة ومحاولة اختطاف.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الرئيسية للطلاب السعوديين من الجنسين، للدراسة في جامعاتها المرموقة، دون أن تغيب بعض الحوادث عن حياة أولئك الطلاب في سنوات دراستهم، بما فيها حوادث ترتبط بـ ”الإسلاموفوبيا“.