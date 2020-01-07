تعليق الرحلات في مطار بإسطنبول بعد تخطي طائرة المدرج

قال مسؤول بمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، إنه تم تعليق الرحلات حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء، بعدما تخطت طائرة تابعة لشركة بيجاسوس المدرج، أثناء الهبوط، وعلقت في أرض لينة.

وأضافت شركة بيجاسوس في بيان، أنه ”تم إخلاء الطائرة من جميع الركاب ولا يوجد ضحايا في الرحلة القادمة من الشارقة بالإمارات العربية المتحدة“.

من جهته، ذكر المسؤول بالمطار لرويترز: ”تخطت الطائرة المدرج ثم علقت في الأرض. أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة لكن الرياح القوية تعرقل العمل“.

وأضاف أن المديرية العامة للطيران المدني أصدرت مذكرة لتعليق وصول وإقلاع الطائرات حتى الثامنة مساء في مطار صبيحة كوكجن الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

ويوجد مطاران في الجانب الأوروبي من المدينة.