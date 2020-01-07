رجل يبيع ابنته لـ“مغتصب“ بـ3 دولارات

اعتقلت شرطة مدينة قصور الباكستانية، رجلا باكستانيا، بعد إقدامه على بيع ابنته البالغة من العمر 12 عاما، مقابل 5 جنيهات إسترلينية (نحو 3 دولارات)، وسماحه للمشتري باغتصابها.

وقالت والدة الفتاة للشرطة إنها ”كانت في عملها لحظة وقوع الحادثة المروعة، وعند عودتها للمنزل، أخبرتها ابنتها بما حدث، بعد فرار المشتبه به من المنزل“، وذلك وفقا لصحيفة ”داون“ الباكستانية.

وأضافت أن زوجها دعا رجلا إلى منزلهما، وسمح له باغتصاب ابنتهما مقابل 500 روبية باكستانية، أي ما يعادل 5 جنيهات إسترلينية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الرجل الذي اغتصب الفتاة هو من ولاية البنجاب الهندية، إذ أظهرت الفحوصات الطبية تعرضها لمحاولة اغتصاب.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المغتصب، وتبين وجود تهم اعتداء جنسي سابقة بحقه على أطفال في عام 2013، ولكنه تُرك دون عقاب.