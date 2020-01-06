 فيديو تحرش بطفلة يثير غضب السعوديين وسط مطالبات بالتحقيق – إرم نيوز‬‎

فيديو تحرش بطفلة يثير غضب السعوديين وسط مطالبات بالتحقيق

فيديو تحرش بطفلة يثير غضب السعوديين وسط مطالبات بالتحقيق

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، موجة غضب واسعة؛ بعدما ظهر فيه مصوره وهو يقوم بالتحرش بطفلة صغيرة، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورط فيها.

ويظهر في مقطع الفيديو طفلة صغيرة تجلس على كرسي، بينما يقرب مصور الفيديو الكاميرا من مناطق حساسة من جسدها، وقد وضع رسما خادشا للحياء على الفيديو.

وانتشر الفيديو لأول مرة في تطبيق ”سناب شات“ قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع في باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لشاب سعودي يدعى نايف، تؤكد تورطه في الحادثة.

وقدم مغردون سعوديون في تويتر، بلاغات إلكترونية للجهات المختصة للتحقيق في صحة الفيديو، والقبض على من قام بتصويره بتهمة التحرش بطفلة.

وقال الشاب الذي وُجهت له تهمة تصوير الطفلة بطريقة مخلة بالآداب، إنه بريء من تلك التهمة، وإنه مجرد ناقل للفيديو، ولديه ما يثبت براءته، وقد توجه للشرطة لإثبات ذلك والدفاع عن نفسه.

وكتب الشاب عبر تويتر: ”يا كثر العالم إلي ما تفهم، والله الطفلة معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع  بكلام وجوالي علق قبل أكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد أصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وأنا متجه الشرطة الآن وراح توضح الحقيقة بإذن الله“.

ولم يرد أي تعليق رسمي من أي جهة سعودية حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الحوادث المخالفة للقوانين، والتي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحظى بمتابعة رسمية من الجهات المختصة.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه يوجد في السعودية قانون لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن عقوبات متدرجة تصل إلى دفع الغرامة، لكن المطالب بتشديد تلك العقوبات، بما في ذلك التشهير بالمتحرش، لا تتوقف؛ بهدف ردع المتحرشين على حد قول المطالبين بها.

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