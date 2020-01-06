فيديو تحرش بطفلة يثير غضب السعوديين وسط مطالبات بالتحقيق

أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، موجة غضب واسعة؛ بعدما ظهر فيه مصوره وهو يقوم بالتحرش بطفلة صغيرة، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورط فيها.

ويظهر في مقطع الفيديو طفلة صغيرة تجلس على كرسي، بينما يقرب مصور الفيديو الكاميرا من مناطق حساسة من جسدها، وقد وضع رسما خادشا للحياء على الفيديو.

#متحرش_بطفله اتوقع ان فيه ناس مريضه داخله منافسه في من يكون اوطى متحرش … يتحرش بطفله!! يالله سمعوني صوتكم قولوا أغوته او لا قولوا الغلط من الام كيف خلتها لحالها قولوا اى عذر المهم ما يكون المتحرش غلط pic.twitter.com/0hxDBZOz0Y — نجلاء بن ناصر (@najlabinnasser) January 6, 2020

وانتشر الفيديو لأول مرة في تطبيق ”سناب شات“ قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع في باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لشاب سعودي يدعى نايف، تؤكد تورطه في الحادثة.

#متحرش_بطفله

يالله وين اللي يقولون لو انها متستره كان محد تحرش فيها !!! طفله صغيره وتحرش فيها القذر !!! من زمان وانا اقول المتحرش ما يهمه اذا اللي قدّامه متستره او مو لابسه عبايه او حتى طفله .. اهم شيء عنده يشبع غزيزته الحيوانيه !!! pic.twitter.com/3Drvya8TX2 — مختلفه (@M_22m123) January 6, 2020

شي يقهر أن هالقذر راح ينجوا بدون عقاب أتمنى اقلا يوصل التاق للأم وتعرف ان عندهم قريب يصور ويتحرش بالطفلة

#متحرش_بطفله https://t.co/qHctLzXSMg — ʎɐuıɐz (@marvel95n) January 6, 2020

وقدم مغردون سعوديون في تويتر، بلاغات إلكترونية للجهات المختصة للتحقيق في صحة الفيديو، والقبض على من قام بتصويره بتهمة التحرش بطفلة.

صدق مادري لاي مرحله بتوصلون من القرف؟ قاعده احاول استوعب الشي المغري في ذا! #متحرش_بطفله pic.twitter.com/Rw7tHzrn9d — كـاتلِيا (@angel_cattleya) January 6, 2020

تمادى المتحرشين وأصبحو يتحرشون بالأطفال ويصورن فعلتهم القبيحة أمام الملأ بلا حسيب ولارقيب نتمنى القبض على صاحب المقطع كائناً ماكان #متحرش_بطفله

pic.twitter.com/crKbd5mzRb — معا لصون الرجال (@ttvvvddd1) January 5, 2020

وقال الشاب الذي وُجهت له تهمة تصوير الطفلة بطريقة مخلة بالآداب، إنه بريء من تلك التهمة، وإنه مجرد ناقل للفيديو، ولديه ما يثبت براءته، وقد توجه للشرطة لإثبات ذلك والدفاع عن نفسه.

وكتب الشاب عبر تويتر: ”يا كثر العالم إلي ما تفهم، والله الطفلة معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل أكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد أصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وأنا متجه الشرطة الآن وراح توضح الحقيقة بإذن الله“.

ياكثر العالم الي ماتفهم والله الطفله معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل اكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد اصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وانا متجه الشرطه الان وراح توضح الحقيقه باذن الله — ..خروج (@naif_a57) January 5, 2020

ولم يرد أي تعليق رسمي من أي جهة سعودية حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن الحوادث المخالفة للقوانين، والتي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، تحظى بمتابعة رسمية من الجهات المختصة.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه يوجد في السعودية قانون لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن عقوبات متدرجة تصل إلى دفع الغرامة، لكن المطالب بتشديد تلك العقوبات، بما في ذلك التشهير بالمتحرش، لا تتوقف؛ بهدف ردع المتحرشين على حد قول المطالبين بها.