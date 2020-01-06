القبض على قاتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في مصر (صور)

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط منفذ مجزرة ”كفر الدوار“ التي راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، بغرض السرقة، وكشفت التحقيقات أن منفذ الجريمة هو شريف الزيات جزار مشهود له بسوء السمعة وسبق ارتكابه العديد من وقائع السرقة، ويسكن بقرية مجاورة لمنزل المجني عليهم.

وأوضحت الشرطة، أن المتهم استغل سوء حالة الطقس وهطول الأمطار وعدم وجود أحد بمنطقة الحادث، وتسلل لمنزل المجني عليه لسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرة الماشية المجاورة، إذ شعر به المجني عليه وخرج لاستطلاع الأمر فقام بقتله بعد مقاومة منه.

بعدها توالى خروج باقي المجني عليهم فقام بقتلهم جميعا خشية التعرف عليه وافتضاح أمره ثم أشعل النيران في المنزل والجثث لإخفاء معالم الجريمة.