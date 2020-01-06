سائق أجرة في دبي يهتك عرض أوروبية لـ“إسعادها“

أقدم سائق سيارة أجرة في دبي، على هتك عرض راكبة أوروبية أثناء توصيلها إلى مقر سكنها، مبررا ذلك أمام محكمة الجنايات قائلا، ”أردت إسعادها“، حسب تعبيره.

واتهمت النيابة العامة، السائق ”بهتك عرض الراكبة بعد أن غافلها وهي نائمة على مقعد السيارة في وقت متأخر من الليل، واستطال بيديه إليها بعد أن فصل أسلاك الكاميرا الخاصة بقمرة المركبة، وتوجه إلى طريق مظلم كان خاليا من المارة والإضاءة، قبل أن تستيقظ المجني عليها وتصرخ في وجهه مستنكرة فعلته الدنيئة“.

وأوضحت أن ”السائق حاول استعطاف الراكبة، راجيا منها عدم إبلاغ الشرطة، إلا أنها رفضت ذلك بالرغم من أنه أخبرها أن بإمكانه إبلاغ الشرطة عنها بعد أن ادعى لها بأنها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية“.

وأكدت النيابة أن الراكبة تواصلت مع الجهة المشغلة للسائق، وزودتها برقم لوحة المركبة ثم توجهت بعد ذلك إلى المركز الأمني لتقديم شكوى في الواقعة.