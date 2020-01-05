اختفاء سائحة إيطالية في جنوب المغرب (صور)

خلق اختفاء سائحة إيطالية بمدينة الداخلة جنوب المغرب، حالة استنفار بين قوات الأمن بالمنطقة.

السائحة التي اختفت، منذ يوم أمس السبت، ظهرت لآخر مرة في قرية الصيد ”لاساركا“، رفقة أحد الأشخاص.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة، يؤكد أصحاب الحسابات أنها تخصها، وحسب المعلومات المتوفرة في بطاقة الهوية التي نشرت تدعى السائحة ”فاليريا إيفا“، وهي من مواليد 1989.

وذكر أحد الحسابات استنادا إلى ”مصدر مطلع، أن المعنية بالأمر انقطعت أخبارها، منذ صباح يوم السبت، بعد نشوب خلاف بينها وبين صديقها؛ لتغادر بعد ذلك مشيا على الأقدام في منطقة العركوب، على بعد 25 كم باتجاه العيون“.

ولا يزال البحث جاريا عنها، ولم تصدر أية جهة أمنية بلاغا بخصوص الموضوع.