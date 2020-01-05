فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يروي تفاصيل الاقتحام (فيديو)

روى فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم تفاصيل لحظات الرعب التي تعرض لها خلال مواجهته لصا اقتحم منزلهما في لبنان، حيث هددهما بسلاح ناري كان في يده، محاولا الاستيلاء على ما معهما من أموال وذهب، على حد قوله.

غير أن اللحظات المرعبة انتهت بنهاية درامية عندما اندفع الهاشم بشكل انتحاري -على حد قوله- نحو اللص؛ إثر دخوله غرفة بنات نانسي وزوجها، حيث أطلق الهاشم النار على اللص المقتحم وأرداه قتيلا.

وعقب الواقعة، تدخلت السلطات وأوقفت الهاشم؛ على ذمة التحقيق في القضية، بينما أصيبت الفنانة نفسها في الحادث.

وكشف الصحفي سعيد حريري عن مصادر مقرّبة من التحقيق، أن ”الدكتور فادي الهاشم زوج #نانسي_عجرم كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، بعدما توجّه السارق داخل المنزل مشهرا مسدسه ومصرا على التوجه إلى الغرفة التي تنام فيها البنات، دون أن تنفع محاولات الهاشم لردع السارق عبر عرض المال عليه لمغادرة المنزل“.

وتضامن عدد كبير من المعلقين مع زوج نانسي، حيث كتب الناقد جمال فياض: ”كل التضامن مع الدكتور فادي الهاشم ومع حقه المشروع بالدفاع عن أسرته بوجه مجرم لا يستحق إلا مثل هذا المصير! قلبي ومشاعري وكل تعاطفي مع د. فادي والفنانة نانسي عجرم وبناتها، ومن أغلى علينا من أولادنا؟ الحمد لله، قدّر ولَطَف !“.

كل التضامن مع الدكتور فادي الهاشم ومع حقه المشروع بالدفاع عن أسرته بوجه مجرم لا يستحق إلا مثل هذا المصير!

قلبي ومشاعري وكل تعاطفي مع د. فادي والفنانة نانسي عجرم وبناتها، ومن أغلى علينا من أولادنا؟

الحمدلله، قدّر ولَطَف ! — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) January 5, 2020

وقالت الإعلامية الأردنية علا الفارس: ”القتل حق الدفاع عن النفس / الدخول ليلا لمنزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة/ هنا أباح القانون القتل واستلزم القانون أن يكون الدخول ليلا وبوسيلة غير مشروعة/ أو تتناسب القوة المستعملة مع جسامة الاعتداء…#فادي_الهاشم.“

القتل حق الدفاع عن النفس / الدخول ليلا لمنزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة/ هنا اباح القانون القتل واستلزم القانون ان يكون الدخول ليلا وبوسيله غير مشروعه/ او تتناسب القوة المستعمله مع جسامه الاعتداء…#فادي_الهاشم — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) January 5, 2020

وفادي الهاشم طبيب أسنان متزوج من نانسي منذ العام 2008.