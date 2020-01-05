اختناق 15 شخصا تناولوا ”الموتشي“ في اليابان

توفي ياباني في الثمانينيات من عمره، وأصيب 15 شخصا باختناق في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تناولهم كعك الأرز التقليدي أو ما يعرف بـ“الموتشي“، وفق ما أعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث.

وقالت الوكالة إن ”15 شخصا نقلوا إلى المستشفيات في طوكيو جراء الاختناق بسبب تناول كعك الأرز التقليدي، الذي يتناوله اليابانيون كجزء من طقوس احتفالات العام الجديد“.

وكعك الأرز من المأكولات المطاطية، حيث يزداد حجمه في الفم لدى قضمه، ويحتاج إلى مضغ جيد لفترة طويلة قبل بلعه، لذلك فإن ابتلاعه بسرعة يؤدي إلى الاختناق.

وتشير الإحصائيات الرسمية في اليابان إلى أن 90% من الأشخاص الذين أسعفوا إلى المستشفيات، جراء الاختناق بهذا النوع من الطعام تزيد أعمارهم عن 65 عاما.