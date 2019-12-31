مقتل 10 أشخاص في انقلاب حافلة شمال غرب إيران

قتل 10 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح صباح اليوم الثلاثاء نتيجة انقلاب حافلة ركاب بمحافظة زنجان شمال غرب إيران.

ونقلت قناة ”خبر“ المحلية عن العقيد محمد علي عظيمي المسؤول في شرطة المرور بمحافظة زنجان قوله: إن ”حافلة ركاب انقلبت على الطريق السريع الرابط بين مدينتي زنجان ومدينة تبريز الواقعة شمال شرق إيران“.

وأوضح أن ”الحصيلة الأولية للحادث 10 قتلى و11 مصابا“، مبينا أن ”حالات بعض الجرحى خطيرة وجرى نقلهم إلى المستشفيات في مدينة زنجان شمال غرب إيران“.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ في مقاطعة زنجان، أصغر جعفري روحي، إن هناك إمكانية لارتفاع عدد القتلى ولا يمكن حتى الآن تحديد العدد النهائي للوفيات.

وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وإريتريا، حيثُ قالت تقارير حكومية إيرانية في آب/ أغسطس من العام 2017، إن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا، وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.