انتحار شقيقين توأم معا بعد إصابة أحدهما بالسرطان (صور)

أقدم شقيقان أمريكيان توأم على الانتحار معا، بسبب إصابة أحدهما بمرض السرطان، في واحدة من الحوادث التي أفجعت الأسرة وأصدقاءهما.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الشقيقين بيل وجو سميث 32 عاما، وهما ممثلان في المسلسل الأمريكي الشهير My Big Fat Gypsy Wedding كانا يصارعان الاكتئاب بعد تشخيص جو بمرض السرطان، حيث قررا أنهما لا يستطيعان العيش دون بعضهما البعض.

وعثر على جثتي بيل وجو سميث معا معلقة في شجرة قبالة ممر ريفي معزول في سيفينوكس بمدينة كنت، وهو المكان الذي كانا يلعبان فيه وهما صغيران.

ونشرت الصحيفة أن جو وهو أب لطفلين اكتشف مؤخرا أنه مصاب بمرض السرطان وعندما أخبر شقيقه بيل كان رده: ”لن أستطيع العيش بدونك“.

وصرح بعض من أقارب الشقيقين أنهم في الآونة الأخيرة كانوا يخشون عليهما كثيرا بسبب حالتهما النفسية، وكانوا يشعرون بالقلق خاصة بعد رد بيل على شقيقه بأنه لن يتحمل الحياة بدونه على الرغم من أن جو أكد أنه تعافى بعد شهرين من تلقيه العلاج الكيماوي، ولكن هما ليسا متأكدين إذا كان هذا صحيحا أم كان يقول ذلك لتهدئة شقيقه.

وبدأ الأمر عندما توجه الشقيقان لمكان طفولتهما في رحلة وأغلقا هاتفيهما الخلوي، وبعد قلق أسرتهما أبلغا الشرطة التي بدأت البحث عنهما في المكان المذكور، وعُثر عليهما وقد فارقا الحياه.

وقبل أسبوعين من الحادث شوهد الشقيقان وهما يرقصان ويغنيان لماريا كاري: ”كل ما أريده في الكريسماس هو أنت“، وذلك أثناء تواجدهما في حفل زفاف أحد أصدقائهما.

وقالت كريستينا ديلاني، حبيبة بيل المفجوعة بوفاته إنهما كانا يعتزمان قضاء ليلة الكريسماس في وسط لندن وكانت تحلم بإنجاب أطفال منه.

وأضافت أنها قبيل وفاته كتبت على حسابها الرسمي على ”فيسبوك“: ”سأجعلك فخورا بي دوما، أنت سعادتي وحياتي كلها“، وبعدها عادت لتكتب: ”كان من المفترض أن أقضي معك عاما جديدا، فقد حجزت فندقا في لندن بيكاديللي ويست إند، لماذا تتركني الآن“.