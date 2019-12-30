حادث سير يودي بعائلة سورية من 8 أفراد في السعودية

أقميت صلاة الجنازة في السعودية على أرواح 8 اشخاص من عائلة سورية واحدة قضت بحادث سير مروع على طريق الرياض – القصيم الخميس الماضي.

ونشر مغرد عبر ”تويتر“ يدعى عمر الشامي صورة لصلاة الجنازة على 8 جنائز للعائلة المكونة من أب وام و6 أولاد معالقا عليها بالقول ”فقد صلينا بالامس بعد صلاة العصر على سبعة جنائز لعائلة سورية واحدة الأب واولاده الخمسة وزوجته في حادث مرور مروع في #القصيم هذه العائلة السورية“.

وأضاف ”فرت من الموت في سوريا لتموت هنا !! ماذا اعددنا لهذا اليوم ؟! والله عندها تدرك كم هذه الدنيا حقيرة وفانية“.

#وفاة_عائلة_سورية_في_السعودية

فقد صلينا بالامس بعد صلاة العصر على سبعة جنائز لعائلة سورية واحدة الأب واولاده الخمسة وزوجته في حادث مرور مروع في #القصيم

هذه العائلة السورية فرت من الموت في سوريا لتموت هنا !!

ماذا اعددنا لهذا اليوم ؟!

والله عندها تدرك كم هذه الدنيا حقيرة وفانية pic.twitter.com/uY3VutnMTV — عمر الشامي (@ommar1985) December 29, 2019

يشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من محافظة الغاط التابعة لمنطقة الرياض.

ووقع الحداث يوم السبت الماضي حيث كشف حيث كشف أحد المصلين عن الواقعة.