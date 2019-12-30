فتاة سعودية تنجو من رصاصة اخترفت دفترها

نجت فتاة سعودية من رصاصة طائشة اخترقت جدار غرفة في منزلها أثناء مراجعتها لدروسها، بمركز القوز في محافظة القنفذة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة.

وروى والد الفتاة عشيري القوزي تفاصيل الحادثة قائلا إن رصاصة حية ”اخترقت جدار غرفة في منزله كانت إحدى بناته تحضر فيها، للامتحانات“.

وأضاف القوزي، أن ابنته التي تدرس في الصف الرابع ”غادرت الغرفة لأخذ قسط من الراحة، لكنها فوجئت عند عودتها برصاصة اخترقت أحد الدفاتر التي كانت تراجعها استعدادا لامتحان“.

وأوضح القوزي أن ابنته ”اصيبت بحالة من الخوف والهلع لتجري باتجاه أمها وتخبرها بما حدث“.

وأعرب والد الفتاة عن استيائه من ”العبث والتصرف المزعج وغير المسؤول“، مشيرا إلى أنه ”تقدم ببلاغ رسمي إلى المركز الأمني بالمنطقة من أجل كشف هوية الفاعل“.

وتشهد بعض المناطق بالسعودية إطلاقا للعيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات على الرغم من وجود تعليمات حكومية بالتصدي بحزم لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.