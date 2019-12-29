مصر.. تفاصيل جديدة حول حادث سير بورسعيد المروع

أمر النائب العام المصري بحبس سائق النقل أحمد حمدي محمد 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسببه في كارثة مرورية أودت بحياة 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين في محافظة بورسعيد.

وكان النائب العام أمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة تصادم 3 سيارات على طريق بورسعيد – دمياط السريع، وتبين أن الحادث وقع بين 3 مركبات: سيارة نقل بمقطورة وحافلة وسيارة خاصة، وأن سيارة النقل والحافلة أتلفتا بالكامل، بينما وجدت تلفيات بالمقطورة، وأخرى بالجانب الأيسر للسيارة الخاصة.

وقالت سائقة السيارة الخاصة في التحقيقات الأولية إنها فوجئت بمحاولة سائق سيارة النقل التي تجر المقطورة تخطي سيارتها من الجهة اليسرى بسرعة زائدة، وانحرافه تجاهها ليصدم جانب سيارتها الأيسر؛ فاختل توازن السيارة وحاولت استعادة التحكم فيها، وما إن أحكمت السيطرة عليها حتى أبصرت أشلاء متناثرة بالطريق، وحافلة تحطم سقفها.

من جهته دفع سائق سيارة النقل الاتهام عن نفسه، بالقول إن سائقة السيارة الخاصة هي من ارتطمت بسيارته، فأفقدته التحكم بها، مما أدى إلى تجاوزه الفاصل بين اتجاهي الطريق واصطدام سيارته بسور قرية الفردوس، ليقطع الطريق أمام الحافلة القادمة من الاتجاه المقابل ويرتطم بها.

وعرضت النيابة العامة سائقة السيارة الخاصة وسائق السيارة النقل على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي دماء منهما للوقوف على ما إذا كانت خالية من المواد المخدرة من عدمه.

وجاءت نتيجة مصلحة الطب الشرعي تؤكد أن العينة المأخوذة من سائق سيارة النقل تحتوي على مادة مخدرة ”جوهر الحشيش“، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أي مواد مخدرة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين، وانتدبت خبراء المعمل الجنائي لإعداد تقرير مصور لمعاينة الحادث، ومازالت التحقيقات جارية لكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وشهدت مصر، السبت، حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين على طريق رئيسي يربط محافظتي بورسعيد ودمياط، شمال البلاد.