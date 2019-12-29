انتحار 80 إيرانيا بابتلاع ”أقراص الأرز“ في 10 أشهر

كشف مدير إدارة الطب الشرعي لمحافظة مازندران شمالي إيران، علي عباسي، الأحد، عن انتحار نحو 80 مواطنا عبر تناول أقراص الأرز السامة خلال الـ 8 أشهر الماضية، مطالبا السلطات بزيادة الرقابة على توزيع هذه الأقراص في ظل تصاعد حالات الانتحار عن طريق هذه المادة.

و“أقراص الأرز“ هي المسمى الشائع في إيران لمركب أقراص المبيد الحشري (فوسفيد الألمنيوم)، إذ يؤثر تناول هذه الأقراص على الجهاز التنفسي والقلب خلال 4 ساعات، ما ينتهي بوفاة الشخص، وفقا للتقارير الطبية.

ونقلت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية عن عباسي تصريحات قال فيها إن ”عدد المنتحرين الذين استعانوا بأقراص الأرز السامة زاد هذا العام بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، وإن عدد الرجال المنتحرين بهذه المادة فاق النساء بنسبة الثلثين“.

وشدد لمازندران على ”ضرورة مراقبة السلطات توزيع أقراص الأرز في المحافظة، وتخفيض حصص الأقراص نظرا لتزايد استعانة المواطنين المقبلين على الانتحار على تناولها“.

وأعلنت منظمة الطب الشرعي، في وقت سابق، أن 390 شخصا لقوا مصرعهم إثر تناولهم أقراص الأرز خلال النصف الأول من العام 2018، من بينهم 248 رجلا و142 امرأة، في حين وصل عدد هذه الوفيات إلى 300 شخص خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ”ايرنا“.

وكان وزير الصحة الإيراني السابق، حسن قاضي زاده هاشمي، حذر في فبراير من العام 2018 من تزايد إقبال المواطنين المقدمين على الانتحار عبر تناول أقراص الأرز، حيث تقدم بمذكرة للسلطة القضائية تطالب بتجريم حيازة أقراص الأرز ومعاقبة مستورديها في ظل تسبب هذه المادة في حالات انتحار متكررة.