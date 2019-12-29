بينهم مذيعة شهيرة.. 5 قتلى بتحطم طائرة في لويزيانا الأمريكية (صور وفيديو)

قتل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم، الأحد، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم بعد مغادرتها بفترة وجيزة مطارا إقليميا في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.
وأبلغ مسؤولون بالشرطة والإطفاء محطة (كيه.إيه.تي.سي) المحلية التابعة لشبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) أن 6 أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وسقوطها في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد في لافاييت بولاية لويزيانا.
Five people include #Sports #journalist Carley Ann McCord died in a small plane crash near #Louisiana #Airport , #news ,More details- https://t.co/DSvi0LSU74 pic.twitter.com/EUYdXC7iGW
— amartyabhowmik (@OfficialAmartya) December 29, 2019
وذكرت المحطة أن شخصا واحدا من ركاب الطائرة وشخصا كان إما داخل سيارة أو بالقرب منها على الأرض نقلا إلى مستشفى محلي مصابين بجروح تشكل تهديدا لحياتهما.
وقال روبرت بينوا قائد إدارة الإطفاء في لافاييت خلال مؤتمر صحفي، إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضا في المستشفى.
بينهم مذيعة شهيرة.. 5 قتلى بتحطم طائرة في #لويزيانا الأمريكيةhttps://t.co/dzUlwhuynS#إرم_نيوز #Louisiana pic.twitter.com/XT8d2MOfRa
— إرم نيوز (@EremNews) December 29, 2019
وذكرت محطة (دبليو.دي.إس. يو نيوز) في نيو أورليانز إن ”مراسلتها الرياضية كارلي مكورد (30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم“.
وقال بينوا إن محققي هيئة الطيران الاتحادية سيجرون تحقيقا في أسباب الحادث.
Daughter-in-law of LSU offensive coordinator among those killed in Louisiana plane crash https://t.co/GkHHq0x2KF pic.twitter.com/3DnaWHo08d
— CBS News (@CBSNews) December 29, 2019