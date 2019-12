بينهم مذيعة شهيرة.. 5 قتلى بتحطم طائرة في لويزيانا الأمريكية (صور وفيديو)

قتل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم، الأحد، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم بعد مغادرتها بفترة وجيزة مطارا إقليميا في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأبلغ مسؤولون بالشرطة والإطفاء محطة (كيه.إيه.تي.سي) المحلية التابعة لشبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) أن 6 أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وسقوطها في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد في لافاييت بولاية لويزيانا.

Five people include #Sports #journalist Carley Ann McCord died in a small plane crash near #Louisiana #Airport , #news ,More details- https://t.co/DSvi0LSU74 pic.twitter.com/EUYdXC7iGW

