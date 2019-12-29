انتحار وافد تايلندي شنقا داخل شقة بالكويت

عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على جثة معلقة بحبل داخل إحدى الشقق بمنطقة الزور في محافظة الأحمدي، بعد تلقيها بلاغا بذلك وانتقالها مباشرة إلى موقع وجود الجثة.

وحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن الجثة تعود لوافد تايلندي وقد تم نقلها إلى الطب الشرعي وتسجيل قضية انتحار، بعد أن تبين بأن الوافد توفي بعد أن أقدم على شنق نفسه.

وكشف مصدر أمني أن ”رجال الأدلة الجنائية قاموا بمعاينة موقع الانتحار لحسم القضية باعتبارها انتحارا وليست لسبب آخر“، دون الكشف عن عمر الوافد أو معلومات أخرى.

وتتكرر حالات الانتحار في الكويت بين الحين والآخر لوافدين ومواطنين في مناطق وظروف مختلفة، في البلد الذي تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين.