بقايا بشرية وساعة جيب داخل سمكة قرش في جزيرة لاريونيون الفرنسية

المصدر: ا ف ب

عثر على بقايا بشرية عائدة لشخص يبلغ من العمر خمسين عاما، كان يمارس رياضة الكاياكا، في بطن سمكة قرش تم اصطيادها في سان-لو، غرب جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، وفق ما ذكرت السلطات.

وشرّح علماء في مركز سلامة أسماك القرش، سمكة القرش الذكر البالغ طولها 3,5 أمتار أمس الجمعة، وعثروا في داخلها على ذراعين فضلا عن ساعة جيب.

وتعرفت عائلة الضحية الذي اختفى في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو يمارس رياضة الكاياكا في بحيرة لا سالين الشاطئية، على الساعة.

وحتى الآن لم يعرف بعد إن كان سبب الوفاة ناجما عن الغرق أو هجوم سمكة القرش.

وسبق أن عثر على بقايا بشرية في أحشاء سمكة قرش في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخلص التحقيق يومها إلى أنها بقايا سائح اسكتلندي كان قد اختفى قبل يومين عندما كان يسبح غرب البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل شخصان هما صياد وراكب أمواج في هجمات القرش في الجزيرة.