انفجار بمصنع طائرات أمريكي في ولاية يصيب ما يقرب من 10 أشخاص

أصيب أكثر من 10 أشخاص بعد انفجار وقع صباح الجمعة، عندما انفجر خط غاز النيتروجين في منشأة تصنيع طائرات ”بيتكرافت“ في ويتشيتا بولاية كنساس الأمريكية.

وذكر موقع kctv5 أنه تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل ملاحقة نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات العشر تعرضوا لجروح على إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى.

وقال أحد أعضاء فريق الإطفاء إنه ليس لديه تفاصيل عن شدة الإصابات، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة صباحا في المنشأة الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة.

News Alert : Multiple people have been injured after a nitrogen tank exploded at the Beechcraft aviation plant in #Wichita, Kansas.

