حادثتان في يومين.. التماسيح تواصل مهاجمة الإندونيسيين

المصدر: ا ف ب

قتلت امرأة إثر هجوم تمساح، في خامس حادثة قاتلة من نوعها، العام الجاري، بمقاطعة سولاويسي الإندونيسية، فيما فقدت أخرى بهجوم آخر، وفق ما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث، اليوم الجمعة.

ووقع الحادثان المنفصلان عند نهرين متجاورين في منطقة شمال كوناوي، الواقعة في هذه المقاطعة جنوب شرق إندونيسيا، يومي الخميس والجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن امرأة تعرضت لهجوم تمساح، مساء أمس الخميس، وقد عثر على جثتها لاحقا في نهر لاليندو.

واليوم الجمعة، تلقت الوكالة نداء آخر؛ بعدما تعرضت امرأة ثانية لهجوم من تمساح في نهر لاسولو.

وهذان النهران متصلان ولا يفصل بينهما سوى 20 كيلومترا.

وقال رئيس قسم الطوارئ في وكالة إدارة الكوارث في شمال كوناوي، جاسم الدين، إن فريق إغاثة يجري عمليات بحث في نهر لاسولو؛ للعثور على المرأة الثانية.

وأضاف: ”الأخبار المتداولة عن حصول هجوم آخر، الجمعة، صحيحة، ولا نزال نبحث عن الضحية“.

وقضى أربعة أشخاص آخرين على الأقل هذا العام؛ جراء هجمات من تماسيح، بحسب بيانات من هيئة الإغاثة المحلية.