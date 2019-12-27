على خلفية حوادث ماكس.. مسؤول ثالث يغادر قُمرة قيادة ”بوينغ“

المصدر: إ ف ب

أعلنت شركة بوينغ أن مستشارا قانونيا مكلفا بالعمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي ”737 ماكس“ سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني من أزمة داخلية.

وأبلغ المستشار جاي مايكل لوتيغ البالغ 65 عاما، مجلس إدارة بوينغ بعزمه التقاعد، وفق بيان للشركة الأمريكية صدر الخميس.

وكان لوتيغ يدير الشؤون القانونية المتعلقة بتحطم طائرتي ”737 ماكس“ العائدتين لشركتي ليون اير والخطوط الجوية الإثيوبية، إضافة الى إعطائه المشورة لبوينغ حول شؤون استراتيجية.

وأعلن متحدث باسم بوينغ، أن بريت جيري الذي جرى تعيينه مستشارا عاما في مايو/ أيار، سيتولى مهام لوتيغ.

وتعاني ”بوينغ“ من أزمات متلاحقة منذ شهر مارس/آذار عندما جرى وقف تحليق طائرات ”ماكس“ الحديثة التي تنتجها الشركة في أعقاب حادثي تحطم أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ويوم الإثنين، أطاحت بوينغ برئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ وعيّنت مكانه عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون.

كما غادر مسؤولون كبار الشركة في الأشهر الأخيرة كانوا يعملون في قطاعات الاتصالات والطيران التجاري.

وانضم لوتيغ إلى بوينغ بعد أن أمضى 15 عاما في محكمة الاستئناف الأمريكية، كما عمل أيضا في البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس الراحل رونالد ريغان.