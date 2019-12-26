عابر سبيل أمين يعيد كيسا ضائعا بداخله 16 ألف يورو لصاحبه‎

تلقى ألماني في الـ 63 من العمر مفاجأة سارة في الميلاد، عندما أعاد له أحد المارة الأمناء كيسه المليء بالهدايا والأموال النقدية البالغة قيمتها 16 ألف يورو، بعدما نسيه تحت شجرة.

وقد أخطر عابر السبيل البالغ 51 عاما، الشرطة بعدما وقع على الكيس قرب وسط مدينة كريفيلد في غرب ألمانيا، بعيد منتصف الليل في ليلة الميلاد.

وتعرفت الشرطة سريعا إلى صاحب الكيس وأعادته له.

وكتبت شرطة كريفيلد عبر ”فيسبوك“، أن الرجل الذي عثر على الكيس، ”رفض الحصول على مكافأة لأننا في زمن الميلاد، ثمة أناس يقومون حقا بأعمال طيبة في هذا العيد“.

وفي ألمانيا، يحق لكل شخص يعيد غرضا ضائعا الحصول على مكافأة تختلف قيمتها تبعا لقيمة الغرض، وفي هذه الحالة، كان يحق للرجل الحصول على مكافأة قدرها 490 يورو.

وقد حقق منشور الشرطة على ”فيسبوك“، بشأن هذه الحادثة انتشارا كبيرا، إذ حظي بأكثر من ألف علامة إعجاب وحوالي 180 تعليقا، تساءل بعض مطلقيها عن السبب الذي يدفع شخصا ما للتنزه في الشارع مع هذا المبلغ من المال نقدا.

وأوضح متحدث باسم شرطة كريفيلد، الخميس، أن ما قام به صاحب الكيس ”غير اعتيادي“، لكنه قال إنه ”يشعر بأمان أكبر“ من خلال حمل الأموال معه خلال تنقلاته.