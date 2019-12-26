حريق هائل في تشيلي يلتهم 150 منزلا

أعلنت السلطات في تشيلي، الأربعاء، أنها تستخدم مروحيات في محاولة للسيطرة على حريق هائل التهم نحو 150 منزلا، على مشارف مدينة فالبارايسو الساحلية، وسط البلد، الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقال وزير الداخلية، غونزالو بلوميل، إن النيران دمرت قرابة 150 منزلا في حصيلة أولية، حسب وكالة ”أسوشيتد بريس“ الأمريكية.

وأضاف أن السلطات تعتقد أن إضرام نار متعمد تسبب في الحريق، وحث الناس على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

كما قال مدير الطوارئ في المدينة، إزيو باسادور: ”لسنا متأكدين، لكن كل شيء يشير إلى أن حريق الثلاثاء، كان متعمدا، وبدأ في منطقة قريبة جدا من المنازل“.

وذكرت الوكالة، أن العشرات من السكان، الذين يعيشون في تلال منطقتي روكانت وسان روك، في المدينة، تفقدوا أنقاض منازلهم، بعد أن اجتاحت أحياءهم نيران أججتها رياح قوية، الثلاثاء.

وتابعت أنه تم إجلاء السكان، ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية.

وأفاد ريكاردو تورو، رئيس مكتب الطوارئ الوطني، بأنه تم إخماد النيران في المناطق الحضرية، لكنها لا تزال ”نشطة“ في الغابة.

ولفتت الوكالة، إلى أن منازل عديدة في الأحياء ذات الدخل المنخفض، التي اشتعلت فيها النيران، لا توجد بها مياه جارية، إذ يحصل السكان على المياه من شاحنات لنقل المياه عدة مرات أسبوعيا.

واندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حرائق غابات في أجزاء من فالبارايسو عدة مرات، حيث تواجه تشيلي أسوأ موجة جفاف في تاريخها.