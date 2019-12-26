أمريكا.. حريق بمبنى يأوي فقراء يشرد 250 شخصًا يوم عيد الميلاد

اندلع حريق في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليًا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، ما أدى إلى تشريد 250 شخصًا.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق.

وقال مسؤولون إنه ”تم نقل 3 من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان.

وقال جون فروتيل مدير الإطفاء في المدينة للصحفيين أمام المجمع، إن الحريق شب قبل الفجر في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من 3 طوابق ثم امتدت النيران للطابق الثالث والمنطقة الأعلى من المبنى.

وأضاف فروتيل أنه لم يتضح بعد سبب الحريق، وتوقع أن يواصل رجال الإطفاء جهودهم الخميس ليتسنى لهم إخماد الحريق.