موريتانيا.. مصرع أكثر من 12 شخصًا في حادث سير مروع

لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، الأربعاء، في تصادم حافلة لنقل الركاب وشاحنة على الطريق الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومدينة نواذيبو شمالي البلاد.

واستعملت السلطات الموريتانية، جرارًا وناقلة وفريقًا طبيًا لإخراج الجثث التي علق معظمها داخل الحافلة الصغيرة بسبب قوة الاصطدام.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة القتلى قد ترتفع، بسبب عدد الذين تعرضوا لإصابات خطيرة.

وأصدر ديوان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تعزية إلى ذوي ضحايا حادث السير.

وجاء في البرقية أن ”رئاسة الجمهورية تعد المواطنين بسرعة اتخاذ القطاعات المعنية كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين السلامة الطرقية والحد من الحوادث“.