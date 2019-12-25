مشاجرة جماعية بحي الشرائع في مكة المكرمة (فيديو)

أصيب شخصان بمشاجرة جماعية نشبت أمس الأول في حي الشرائع بمكة المكرمة، وفق مصادر أمنية سعودية.

ونفت المصادر، بحسب صحيفة سبق، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مصرع شخصين خلال المشاجرة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة خلال الساعات القليلة الماضية، سمع عبره أصوات عيارات نارية، وقالوا إنها أسفرت عن وفاة شخصين.

وقالت المصادر إن أحد الشوارع في حي الشرائع شهد مساء أمس الأول مشاجرة بين عدة أشخاص، نتج عنها تعرض اثنين لطعنات وجروح خفيفة ، ولم ينتج عنها أي وفاة إطلاقًا.

وبينت أن المصابين غادرا المستشفى، ولا يزالان رهن التوقيف، فيما لا تزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عن شخصين آخرين شاركا في المشاجرة.

وعن صوت إطلاق النار المصاحب للفيديو، أوضحت المصادر أنه كان في الهواء، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بعيدًا عن تناقل الشائعات.