غرق بريطاني وطفليه في حوض سباحة عشية عيد الميلاد

قالت السلطات المحلية إن الشرطة عثرت يوم الثلاثاء على ثلاثة أفراد من عائلة بريطانية واحدة، هم أب وابنته وابنه، غرقى في حوض سباحة في منتجع كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا حيث كانت تقيم الأسرة.

وقالت حكومة إقليم الأندلس على تويتر إن الشرطة وصلت إلى مسرح الحادث في ميخاس بالقرب من ملقة قبل الظهر بعدما تلقت اتصالا هاتفيا، وعثرت على جثث الأب (53 عاما) وابنته (9 سنوات) وابنه (16 عاما) طافية في المسبح.

وأضافت ”اكتشف رجال الشرطة أن الثلاثة… ماتوا ولم يكن هناك ما يمكن عمله لإنقاذ حياتهم“.

وذكرت أن الشرطة تحقق في الحادث وأنه تم إرسال أطباء نفسيين إلى مسرح الجريمة لمساعدة باقي أفراد الأسرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود قولهم إن الأب وابنه الأكبر قفزا إلى الحوض لإنقاذ الابنة التي كانت تغرق لكن انتهى الأمر بغرقهم جميعا.