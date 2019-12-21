شاهد.. فيديو مروّع لنمر يفترس وافداً سودانياً قبل قنصه في حديقة حيوان بالرياض‎

وثق مقطع فيديو تم تصويره في حديقة حيوان في مدينة الرياض، السبت، نمراً وهو يفترس وافداً أجنبياً مقيماً في المملكة قبل أن يقنصه رجال أمن مختصون بطلقات تخدير للسيطرة عليه ونقل المصاب للمستشفى.

ويظهر في الفيديو المتداول، النمر يسيطر على شخص بشكل شبه كامل بينما يبدو مقاومة ضعيفة، قبل أن يظهر رجلي أمن يوجه أحدهما بندقية نحو النمر ويطلق رصاصة تجاهه.

نمر في حديقة الملز في #الرياض يفترس رجل اليوم العصر

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/WjUBXrWdVF — فيصل الشمري (@j9OjVWNf5doEb3N) December 21, 2019

نمر في حديقة الحيوانات بالملز في الرياض ينقض على عامل سوداني…..

منقووووول pic.twitter.com/N4Hm5BUJdm — الود طبعي (@urvY5On2k8Lwpto) December 21, 2019

وقال مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة وقعت صباح يوم السبت في حديقة حيوان بمنطقة الملز في مدينة الرياض، وأن ضحيتها سوداني الجنسية يتلقى العلاج في المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة الضحية مستقرة بعد تعرضه لإصابات متفرقة داخل حظيرة النمر التي لم يتضح بعد كيف وصل إليها.

وفتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقاً في الحادثة الغريبة التي تم تصويرها من عدة زوايا بهواتف أشخاص تواجدوا في الحديقة وسط صيحات من الذعر دون أن يتمكن أي منهم من مساعدته.