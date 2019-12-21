فتاة تُجبر شابًا على قتل صديقته لإثبات حبه لها

دانت محكمة في بريطانيا، فتاة شجعت وساعدت صديقها على قتل صديقته السابقة حتى يثبت حبه لها.

وقضت المحكمة، بسجن كل من الفتاة وتُدعى سارة محمد (17 عامًا)، وصديقها ويُدعى ريت كارتي (17 عامًا)، لمدة 16 عامًا، بعدما ثبتت محاولة ”كارتي“ لارتكاب جريمة قتل، بتسديده طعنات قاتلة لصديقته السابقة إيمان ناصر (17عامًا)، حيث تركها بجروح في وجهها ورقبتها وظهرها ومنطقة الإبط، وكادت على إثرها تفقد حياتها.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم السبت، أن ”سارة محمد علمت بأن صديقها ريت كارتي، لا يزال على تواصل مع صديقته السابقة إيمان ناصر التي لديه منها طفلة، حيث أخبرته بأن علاقتهما انتهت“.

وعندما ألحّ عليها بأنه يريد العودة إليها، طلبت منه أن يقتل صديقته السابقة، لإثبات مدى حبه لها، حيث وافق على طلبها، وتآمرا معًا على قتلها، وفق المصدر ذاته.

وأظهرت التحقيقات في القضية؛ أن ”كارتي رتب لزيارة روتينية لمنزل صديقته السابقة، ثم فاجأها بالبدء بطعنها بسكين، بينما كانت تحاول الهروب من بين يديه، والاتصال بالشرطة“.

واكتشفت الشرطة، أن سارة محمد أرسلت لصديقها أكثر من 50 رسالة نصية عبر الهاتف، أثناء محاولته قتل صديقته السابقة، حيث كانت تشجعه فيها على إنهاء حياتها.

وعند اعتقالهما أنكرت الفتاة معرفتها بنية صديقها، لكنها أدينت بجريمة التشجيع العمد ومساعدة صديقها للشروع في ارتكاب جريمة قتل.

في حين اعترف الشاب بتسببه بأذى جسدي خطير لصديقته السابقة، ولكن تمت إدانته بجريمة محاولة القتل.