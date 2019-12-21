الحكومة السورية تعلن عن ثلاثة ”اعتداءات“ متزامنة على منشآت نفطية في البلاد

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم السبت، عن تعرض ثلاث منشآت نفطية في سوريا لاعتداءات متزامنة، تسببت بأضرار في الوحدات الإنتاجية النفطية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية ”سانا“ يوم السبت، ”إن مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز تعرضت لاعتداءات متزامنة تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية النفطية“.

وأضافت الوزارة أن فرق الإطفاء ”باشرت التعامل مع النيران التي اشتعلت جراء الاعتداءات، وبدأت الورش الفنية عمليات الإصلاح“.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات على المنشآت النفطية ”تأتي في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع النظام التركي سرقة موصوفة للنفط والغاز السوري في منطقة الجزيرة وتفرض فيه واشنطن إجراءات قسرية وحصارًا غير مشروع لمنع وصول إمدادات الطاقة إلى سورية“.