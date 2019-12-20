فلسطيني في غزة يفقد 50 ألف دولار بسبب فأر (صورة)

تسبب فأر في خسارة فادحة لأحد المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، بعدما قضم نحو 50 ألف دولار، كان يدخرها في منزله، ما أدى لإتلافها بعد تآكل جزء كبير منها.

وأرسل المواطن الفلسطيني النقود لأحد العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية لإنقاذه والبحث عن طريقة لتصريف هذه الأموال.

وقال الصرَّاف إن ”الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة“، مبينًا أن جزءًا من المبلغ تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءًا آخر بنسبة 40%“، بحسب ما ذكرت وكالة ”صفا“ الفلسطينية المحلية.

وأضاف أن ”الأوراق التي لم يمزق الفأر الرقم التسلسلي المطبوع عليها، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة“.

وتابع إلى أن ”أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال الرقم التسلسلي سالمًا فيها، بنحو 100شيكل (28 دولار)“.

وأشار الصرَّاف إلى أنه يعتزم إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المختصة لبنك إسرائيل المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله.