 السعودية.. وفاتان و13 إصابة في انهيار سور جامعة والبحث جارٍ تحت الأنقاض (فيديو وصور)‎ – إرم نيوز‬‎

السعودية.. وفاتان و13 إصابة في انهيار سور جامعة والبحث جارٍ تحت الأنقاض (فيديو وصور)‎

السعودية.. وفاتان و13 إصابة في انهيار سور جامعة والبحث جارٍ تحت الأنقاض (فيديو وصور)‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

كشف الدفاع المدني السعودي، مساء الثلاثاء، أن شخصين لقيا حتفهما وإصابة 13 آخرين في انهيار جزء من سور جامعة المعرفة وموقف السيارات فيها، وأن العمل لا يزال متواصلاً للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وانهار سور الجامعة الخاصة في بلدة الدرعية بالقرب من مدينة الرياض ظهر يوم الثلاثاء بشكل مفاجئ مسبباً خسائر بشرية ومادية.

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له، إن الحادث خلف وفاتين، إحداهما لمواطن سعودي والأخرى لوافد مقيم في السعودية.

وأضاف الدفاع المدني أن شخصاً أصيبوا في الحادث، و أن 10 من المصابين غادروا المستشفى فيما لا يزال ثلاثة يتلقون العلاج.

وأوضح البيان أن ”العمل جارٍ على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين“.

وعلقت الجامعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس للحفاظ على سلامة طلابها بحيب ما أعلنت عبر تويتر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا جسيمة في المكان، بينما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن محتجزين في مكان الانهيار.

وأثارت الحادثة تعاطفاً بين السعوديين مع عائلات الضحايا والمصابين، ومطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين عنه.

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