السعودية.. وفاتان و13 إصابة في انهيار سور جامعة والبحث جارٍ تحت الأنقاض (فيديو وصور)‎

كشف الدفاع المدني السعودي، مساء الثلاثاء، أن شخصين لقيا حتفهما وإصابة 13 آخرين في انهيار جزء من سور جامعة المعرفة وموقف السيارات فيها، وأن العمل لا يزال متواصلاً للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وانهار سور الجامعة الخاصة في بلدة الدرعية بالقرب من مدينة الرياض ظهر يوم الثلاثاء بشكل مفاجئ مسبباً خسائر بشرية ومادية.

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له، إن الحادث خلف وفاتين، إحداهما لمواطن سعودي والأخرى لوافد مقيم في السعودية.

وأضاف الدفاع المدني أن شخصاً أصيبوا في الحادث، و أن 10 من المصابين غادروا المستشفى فيما لا يزال ثلاثة يتلقون العلاج.

وأوضح البيان أن ”العمل جارٍ على مسح كامل الموقع للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين“.

الدفاع المدني بمنطقة #الرياض وفاة شخصين وإصابة 13 شخصا في حادثة مبنى جامعة المعرفة، خرج منهم 10 أشخاص سالمين. pic.twitter.com/vHVKR09oJl — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 17, 2019

وعلقت الجامعة الدراسة يومي الأربعاء والخميس للحفاظ على سلامة طلابها بحيب ما أعلنت عبر تويتر.

حرصًا على سلامتكم، قررت إدارة #جامعة_المعرفة تأجيل الاختبارات المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠١٩ حتى إشعار آخر. — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

مدني #الرياض يباشر الآن حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة، تم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه ومازالت أعمال البحث جارية. pic.twitter.com/Vybgw79rC6 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 17, 2019

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا جسيمة في المكان، بينما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن محتجزين في مكان الانهيار.

وأثارت الحادثة تعاطفاً بين السعوديين مع عائلات الضحايا والمصابين، ومطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار ومحاسبة المسؤولين عنه.