مصرع شخص إثر انهيار عقار بمصر (صور)‎

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخص على الأقل إثر انهيار عقار.

ووفق بيان لمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) انهار عقار بمدينة فاقوس، أسفر عن وفاة امرأة وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار.

وأوضح البيان إنه ”جارٍ حصر الخسائر البشرية والمادية“.

وقرر ممدوح غراب محافظ الشرقية الذي تواجد؛ لمتابعة أعمال رفع الأنقاض، عمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظًا على الأرواح.

ووجه بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها، وتوفير سكن بديل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

والعقار قائم منذ السبعينيات ومكون من 4 طوابق، بينها طابق أرضي ذو نشاط تجاري، وفق البيان.

وتعاني عدة محافظات مصرية، بينها محافظتا القاهرة والإسكندرية من انهيارات مفاجئة في العقارات الجديدة والقديمة.

وقدرت منظمات مصرية وجهات رسمية سقوط 304 ضحايا جرّاء انهيار 661 عقارًا خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بمختلف أنحاء الجمهورية.