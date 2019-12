وفاة شخص وإصابات حرجة إثر انهيار سور جامعة المعرفة الخاصة بالسعودية

View this post on Instagram

أعلنت جامعة المعرفة الخاصة في بلدة الدرعية بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفاة مقيم سوداني وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار جزء من سور الجامعة الخارجي، وسقف المواقف الملاصق له.