وفاة شخص وإصابات حرجة إثر انهيار سور جامعة المعرفة الخاصة بالسعودية

أعلنت جامعة المعرفة الخاصة في بلدة الدرعية بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار جزء من سور الجامعة الخارجي، وسقف المواقف الملاصق له.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشخص الذي توفي في الحادث مقيم سوداني.

وقالت الجامعة عبر ”تويتر“: ”متابعة للحالات المصابة، ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد المصابين، واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة“.

متابعة للحالات المصابة

ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد الاصابات واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة.#جامعة_المعرفة — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

وكانت الجامعة، قد أعلنت تعرض السور الخارجي لمبناها، وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، فيما توجهت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إلى مكان الحادث.

وقبل أن تعلن عن تسجيل أول وفاة، قالت الجامعة إنه تم إنقاذ 4 حالات إحداها حرجة، وإن أعمال البحث والتمشيط في الموقع مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني.

تم انقاذ ٤ حالات احداها حرجة ولا زالت أعمال البحث والتمشيط في الموقع من قبل فرق الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة. — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا جسيمة في المكان، بينما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن محتجزين في مكان الانهيار.