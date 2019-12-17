الكويت.. تفاصيل وفاة موظف نادي القادسية نتيجة الأمطار (فيديو)

كشف لاعب كرة الطائرة بنادي القادسية الرياضي في الكويت، ناصر دشتي، عن تفاصيل وفاة موظف النادي حمدي فؤاد سليمان، الذي فارق الحياة مساء الاثنين، أثناء محاولته منع تسرب مياه الأمطار إلى صالة فجحان هلال المطيري، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها البلد الخليجي.

وقال دشتي: ”إنه وفريقه كانوا متواجدين في الصالة لاستكمال التدريبات اللازمة، ونتيجة الأمطار طافت مجاري الصرف الصحي داخل الصالة، وإن الراحل كان يحاول أن يخرج الماء ويمنع تسربه“.

وأوضح دشتي ”أنهم فجأة سمعوا صوتًا غريبًا، وعند توجههم إلى مكان الصوت وجدوا الموظف حمدي قد سقط على الأرض“، مرجحًا أنه سقط بسبب المياه على رأسه وأصابته بنوبة قلبية“، مضيفًا أنهم حاولوا إنقاذه ريثما تصل سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى مبارك، إلا أنه فارق الحياة.

وأضاف اللاعب دشتي أن ”المرافق الرياضية تعاني من سوء خدمات وتحتاج لصيانة“، مطالبًا الهيئة العامة للرياضة بضرورة إجراء أعمال الصيانة لجميع المرافق الرياضية، لمنع تكرار حالات الغرق داخل هذه المرافق خلال موسم الأمطار دون أنت يتم صيانتها.

سقط الاخ حمدي و وقف قلبه و حاولنا إنقاذه إلى ما أتت الإسعاف و تم نقله إلى مستشفى مبارك و هو يحاول إخراج الماء من صالة فجحان هلال المطيري في نادي القادسية بعد تسرب المطر داخل الصالة لمتى يا هيئة احنا في بلد غني شلون ما عندكم صيانه تامه للمرافق الرياضية — NASSER DASHTI (@dashti18) December 16, 2019

بدوره، أعلن المحامي فهد أحمد الهاجري، تطوعه قانونيًا لمحاسبة المتسبب بوفاة الموظف حمدي، عامل التجهيز في نادي القادسية، والذي يعتبر أول حالة وفاة ناتجة عن الأمطار والعواصف القوية التي ضربت الكويت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين.

اتطوع لمحاسبة المتسبب قانوناً في وفاة طيب الذكر (حمدي) عامل التجهيز في نادي #القادسية اثناء قيامه بتنظيف صالة فجحان هلال المطيري المسؤولة عن صيانتها الهيئة العامة للرياضة ..

الله يرحمك ???? pic.twitter.com/kDgWdBjn8J — فهد أحمد الهاجري (@FahadAlhajrei) December 16, 2019

هذا قدره الأخ حمدي ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله ، لكن يجب يكون هناك وقفه جاده من العاملين في الهيئة العامة لرياضه و يكون في صيانة على جميع مرافق الرياضية وحرصهم على ارواح الاعبين و الاخوان العاملين في الأندية الرياضية — NASSER DASHTI (@dashti18) December 16, 2019

وسبق أن تم تأجيل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب بسبب استمرار هطول الأمطار، وسوء حالة أرضية الملعب، وعدم إمكانية استمرار اللعب عليها لغرقها بمياه الأمطار.

وأغرقت الأمطار الغزيرة عدة شوارع ومناطق برية في الكويت، وسط تحذيرات رسمية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأجواء غير المستقرة، وذلك عقب عام من عواصف مشابهة نتج عنها أضرار مادية وبشرية كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان، جنان بوشهري، والتي قدّمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.