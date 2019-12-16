انتشال جثث 7 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب

انتشلت عناصر من البحرية الملكية في المغرب اليوم الإثنين 7 جثت تعود لمهاجرين سريين من جنوب الصحراء الأفريقية، بعدما انقلب القارب الذي كان يقلهم في اتجاه الضفة الأوروبية.

وتمكنت عناصر البحرية، من إنقاذ 84 آخرين كانوا على نفس القارب، الذي كان يقل 91 مهاجرًا غير شرعي.

وتم نقل 10 من المهاجرين إلى المستشفى الحسني في مدينة الناظور لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تعرض أجسادهم لدرجة حرارة المياه المنخفضة جدًا في هذا الوقت من السنة.

ومازال باقي المهاجرين موقوفين في ميناء ”بني أنصار“، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وللتحقيق معهم بهدف الكشف عن الشخص أو المجموعة التي حاولت تهريبهم.