صبي ينجو من الموت بأعجوبة بعد سقوطه تحت عجلات القطار (فيديو)

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نجاة صبي من الموت بأعجوبة، بعد أن استلقى تحت عجلات قطار نقل بضائع سريع مر فوقه.

وكشفت التقارير المحلية أن الصبي كان يعبر خط السكة الحديدية في طريقه من المدرسة إلى المنزل، عندما رأى القطار فائق السرعة يقترب منه، فاستلقى تحته ووضع يده فوق رأسه.

وسُجل الفيديو الصادم في محطة ”وادسا“ للسكك الحديدية في الهند، وأظهر رقود الصبي أسفل القطار دون حركة بينما تمر العربات فوقه بسرعة هائلة واحدة تلو الأخرى، في حين راقب المشهد المروع أكثر من 10 من المتفرجين في الموقع.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، عندما مر القطار في النهاية فوق الصبي الذي يبدو للوهلة الأولى كجثة هامدة، بدأ الصبي يتحرك، ونهض ممسكًا بحقيبته المدرسية قبل أن يسير مبتعدًا عن القضبان، وكأن شيئًا لم يكن، ودون أي إصابات واضحة سوى الصدمة المرسومة على وجهه.

وفي الخلفية يمكن سماع المتفرجين المصدومين يلتقطون أنفاسهم بعد الصدمة، ويشيدون بشجاعة الصبي في مواجهة الموقف، حيث قال أحدهم: ”إنه شجاع جدًا“، وصاح آخر: ”من أين يأتي الناس بهذه الشجاعة“.

ولا يعتبر هذا الحادث المذهل فريدًا من نوعه، ففي وقت سابق من هذا العام سقطت سيدة بريطانية على السكة الحديدية في محطة قطار في ”غلوسترشير“ البريطانية، وأنقذت نفسها بالاستلقاء أسفل القطار حتى عبر، وعادت للنهوض من جديد.